Zeman je ruská myš, která řve a je velmi nebezpečná. Pracuje proti naší svobodě

Prezident manipuluje a podporuje ruskou hybridní válku, jejímž cílem je rozbíjet západní demokracie.

Když Miloš Zeman vystoupí na Primě v pořadu Partie, skandál je zaručen. Politický komentátor tomu pořadu musí obětovat kus neděle a má předem jistotu, že uvidí, jak Zeman postaví celou českou zahraniční politiku na hlavu. Nebo to lze říct jinak - vidíte rusko-čínskou, nikoli českou, zahraniční politiku. Najednou mizí české národní zájmy, především naše národní bezpečnost, kdesi v černé či rudé díře a hájeny jsou ruské a čínské zájmy.

Obratem pak Zemana cituje kupříkladu ruská zpravodajská agentura TASS: "Český prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro zpravodajství CNN Prima řekl, že je proti vyslání vojáků NATO na Ukrajinu." A pokračuje: "Zeman poznamenal, že vzhledem k tomu, že Ukrajina není součástí aliance, není vhodné tam posílat vojáky." Nelze o tom pochybovat, Zeman je dlouhodobě jejich, nikoli náš.

Když je na Primě dotázán, zda sdílí s Bezpečnostní radou státu obavu z ruské agrese vůči Ukrajině, samozřejmě ji nesdílí: "Podívejte se, Rusové nejsou blázni." Prý by z toho Rusové nic neměli. Zcela pomíjí jak Putinovu touhu po obnovení SSSR, tak jeho aktuální vojenské akce. Ruský zisk by prý tkvěl jen v tom, že "by dali Ukrajině jakési vojenské varování", ztrátu by však utrpěli kvůli sankcím. "Zatím to pokládám za válku slov z obou stran," řekne. Přesuny více než sto tisíc ruských vojáků a těžké techniky k hranicím Ukrajiny a dalších vojáků do Běloruska jako by neexistovaly.

Dozvíme se však, že se nemá "chřestit zbraněmi na obou stranách". Když tedy Rusové stěhují obří vojenskou masu k Ukrajině, má Ukrajina jen čekat, Česko jen čekat, NATO jen čekat a "nechřestit". Zeman úmyslně pomíjí fakt, že Rusové léta vojensky podporují povstalce v Donbasu a že okupovali Krym, tedy kus ukrajinské země.

Český prezident, spíše však rusko-čínský vyslanec v Praze, zpochybnil zjištění amerických tajných služeb o akcích Rusů. "Jsou tady podezření, pro která ovšem bohužel nejsou důkazy," řekne o americkém nedávném oznámení, že Rusko může v průběhu týdnů napadnout vojensky Ukrajinu. Pokračuje "a já říkám, tak dobře, mám vaše oznámení, že toto bude, počkejme týden, a jestliže to za ten týden, nebo klidně vám dám ještě jeden týden, no tak jste jenom blafovali nebo jste měli stejně špatné informace, jako měla CIA při útoku na Irák, kdy tam také nebyly žádné zbraně hromadného zničení".

Zeman nejen pracuje pro Rusy, ale zároveň i proti Bidenovi, Američanům a NATO. Navíc dělá, že nechápe odstrašující účinek veškeré podpory, které se ze Západu Ukrajině dostává.

Nechat Putina, aby si Ukrajinu zabral, jako okupoval Krym

Česko poslalo Ukrajině dělostřeleckou munici. Zeman by ji neposlal, ne že by byl pacifista, kdepak, on by ji na Ukrajinu prodal. - Zřejmě další ukázka jeho "ekonomické diplomacie". - Podpořil by vyslání vojáků na Slovensko, jak nás žádá NATO? "Ne, určitě ne, považuji to zase za chřestění zbraněmi… na Slovensku nebo dokonce na Ukrajině. Já sám se domnívám, že pokud Ukrajina není členem NATO, není důvod, abychom tam posílali vojenské jednotky, nehledě na to… že NATO zásadně nepřijímá za členy země, kde je občanská válka. A na Ukrajině nesporně je občanská válka…" Zopakujme, že Ukrajina je zčásti okupována Rusy.

Podstatné tu je, že se nejvyšší velitel české armády zásadně vyslovuje proti vyslání českých vojáků do sil NATO na Slovensko, což je krok, který má zabránit tomu, aby Rusové vtrhli dál na Ukrajinu, aby okupovali další její část a přiblížili se tak mimo jiné k naší hranici.

Zemanova "taktika" je prostá: nic nedělat a nechat jeho přítele Putina, aby si Ukrajinu zabral, jako ukradl Krym. Pokud prý něco bude, tak jen "teritoriálně omezený konflikt". Co je nám do něj, že. Zrádný přístup, nejen lhostejný k samostatnosti Ukrajiny, ale k české bezpečnosti. - Reakce Ukrajiny: český prezident Miloš Zeman se svými výroky o Ukrajině marně snaží poškodit česko-ukrajinské vztahy, uvedl po rozhovoru Zemana na Primě ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba.

Proruskou polohu Zeman neopustí ani v debatě o skartování zprávy BIS, tedy o tom, že ve Vrběticích operovali agenti ruské vojenské tajné služby GRU. Oni nesou odpovědnost za výbuchy a smrt dvou našich občanů. Zeman zopakuje svoje tvrzení: "…nejzákladnější informace, kterou jsem citoval i ve svém projevu, to jest, že BIS nemá ani důkazy, ani svědectví, že ti dva Rusové byli v tom vrbětickém areálu." Ve skutečnosti existuje celá řada jiných důkazů o dlouho dopředu připravované akci GRU na českém území.

Odpudivě působí i pasáž o zimní olympiádě v Číně a o Číně vůbec. Nakolik jsou pro Zemana závažné zprávy o tamním porušování lidských práv? "Víte, já jsem pro aktivní diplomacii a aktivní diplomacie neznamená, že vykřikuji o porušení lidských práv, ale snažím se právě jednáním s příslušnými představiteli sub rosa (pozn. aut.: v tajnosti) dosáhnout toho, aby se něco změnilo a něco zlepšilo."

Čínské koncentráky? Zemanovi zjevně nevadí

Načež uvede příklad nečínský, jak se mu "s pomocí prezidenta Putina podařilo dosáhnout propuštění ukrajinského vědce, filozofa a historika z donbaského vězení…" Jak známo, šlo o duchovního Igora Kozlovského. "No a propuštění byť jen jediného člověka je v mých očích daleko víc než takové vykřikování o lidských právech, které žádný efekt bohužel nemá." Otázka Primy, kolik lidí po Zemanově intervenci propustil Putin v Rusku nebo Si Ťin-pching v Číně, bohužel chyběla. Ale my ji známe: ani jednoho. - A malý dodatek, kdo byl za české totality v opozici, dobře ví, jak pomáhal západní zájem o základní lidská práva u nás.

Zeman mluvil o Ujgurech. "Ano, a je to možná pravda, na jedné straně se říká, že v Číně jsou Ujguři potlačováni. Číňané zase říkají, že Ujguři jsou radikální muslimové, kteří údajně zorganizovali několik povstání, kde se snažili zabíjet své oponenty sekyrami," usmívá se pobaveně, "což je docela zajímavá podrobnost, sekyra není tak častý nástroj k zabíjení…" Zřejmě mluví o ujgurském povstání proti totalitě v Urumči 2009, zoufalé reakci na čínský útlak.

Načež začne vykládat o čínském růstu životní úrovně a "širší komunikaci s vnějším prostředím" plus o účasti sportovců z asi devadesáti zemí a technickém pokroku. Prý to "tak dříve nebo později vyvolá určité demokratizační tendence a potlačí alespoň nejhorší formy projevu toho, co bychom mohli nazvat totalitním systémem". - Realita je však opačná, čínský komunistický režim neustále přitvrzuje, v Číně existují koncentrační a převýchovné tábory, konají se tam popravy, stíháni jsou političtí odpůrci i křesťané. Čína představuje brutální totalitní systém.

Zeman však v debatě klidně přizná, že o videozdravici k čínskému Novému lunárnímu roku, kterou nedávno natočil a na Twitteru ji zveřejnila čínská ambasáda, byl požádán právě čínskou ambasádou. Proč ji natočil? "… protože nezastávám názor, že mám být myší, která řve, tak jsem samozřejmě tu videozdravici natočil." V ní také řekl: "Dovolte mi, abych při příležitosti čínského Nového roku popřál všem svým přátelům, počínaje čínským prezidentem, hodně zdaru a štěstí." Hodně štěstí, totalitáři, který páchá genocidu a nechává mučit i zabíjet svoje politické odpůrce. Děsivé.

Má smysl opakovat, že je Miloš Zeman velezrádce? Že neustále podkopává polistopadovou, havlovskou zahraniční politiku? Že pracuje nikoli pro Rusy a nikoli pro Číňany, ale pro Putinův a Si Ťin-pchingův režim? Podle mne to smysl má. Zeman manipuluje, podporuje ruskou hybridní válku, jejímž cílem je rozbít západní demokracie. Obdiv českého prezidenta k ruskému a čínskému režimu, jeho úmyslná slepota vůči potlačování lidských práv v obou těchto velmocích, to obojí je ničivé a Rusy i Číňany zneužívané.

Hlavně to však vede k dalšímu rozvratu v české společnosti. Zeman je municí pro všechno antidemokratické a antisvobodné u nás. Je to ruská myš, která řve a je velmi nebezpečná.

Zemanova novoroční videozdravice Číně objednaná čínskou ambasádou.