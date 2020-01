Zeman možná vstoupí do pražské kavárny. A začíná tušit, že ho Čína jen zneužila

V obou případech bychom mohli mluvit o tom, že prezident přiznává: Mýlil jsem se, něco jsem dělal špatně. Proč to dělá? V případě Číny to může být uražená ješitnost, já vám podal ruku a vy na mě kašlete. V případě Prahy? Nevíme, třeba se opravdu mění k lepšímu.

Prezident Miloš Zeman prochází jakousi změnou. Vyplývá to z jeho posledního rozhovoru pro TV Blesk. Mimochodem při něm vypadal viditelně lépe, přibral sedm kilo, jak sám oznámil, a chystá se na další sérii návštěv krajů. Možná i Prahy, což by znamenalo zásadní průlom. Taky končí pořad Týden s prezidentem na TV Barrandov, tedy podivný duel s majitelem televize Jaromírem Soukupem. To je však jen marginálie.

Podstatná změna se odehrává v prezidentově zahraniční politice. Miloš Zeman byl v této oblasti mimořádně činný, proměnil ji ke svému (a ruskému i čínskému) obrazu, odklonil stát od politiky lidských práv k "ekonomické diplomacii", tedy na lidská práva kašleme, jaký režim v zemi panuje, je nám buřt, hlavně kšefty. Zahraniční politiku zbavil havlovského, morálního rozměru. Pětkrát navštívil Čínu a tamního komunistu číslo jedna Si Ťin-pchinga pozval do Prahy.

V roce 2014 Zeman šokoval rozhovorem pro čínskou státní televizi CCTV: "Jsem v Číně, abych se naučil, jak urychlit ekonomický růst nebo stabilizovat společnost." A: "Neučíme vás tržní ekonomiku ani lidská práva, naopak se od vás chceme učit." V zemi potlačující lidská práva, opozici, menšiny, opravdu šílené věty. A zjevně míněné vážně.

Jenomže v TV Blesk Zeman oznámil, že v dubnu nepoletí do Číny na summit 17+1 (jednání Číny se zeměmi střední a východní Evropy). Pošle za sebe místopředsedu vlády za ČSSD Jana Hamáčka. Proč nepojede? "Nemyslím si, že čínská strana splnila to, co slibovala… Mluvím o investicích. A z toho vyplývá, že to, že tam pojede sice významná politická osobnost, ale přece jen ne prezident, je jakýsi signál."

Mluvčí prezidenta odmítl, že by se Zeman na cestu necítil dost fit: "O zrušení cesty do Číny mluvil pan prezident velice otevřeně. Samozřejmě za zrušením cesty pana prezidenta nejsou žádné zdravotní důvody."

Vysvětlením jsou tedy skutečně čínské "sliby chyby", Zemana a Česko v podstatě oblafli, nešlo jim o investice v naší malé zemi, ale zjevně o to, aby si otevřeli cestu do Evropské unie a aby u nás mohli prudce a pod hradním krytím zesílit zpravodajské aktivity. Což opakovaně potvrzuje česká kontrarozvědka ve svých výročních zprávách.

Zeman vysílá "jakýsi signál". Kam? Do Číny? Tato velmoc se z jeho nepříletu nezhroutí. V posledním roce u nás zažila neúspěchy, ukázalo se, že v její prospěch pracovala firma Home Credit, náš Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal varování před používáním softwaru i hardwaru společností Huawei a ZTE Corporation: "Používání těchto prostředků představuje bezpečnostní hrozbu."

Za Zemanem vždycky hledej Zemana

Dost možná sami Číňané nejsou spokojeni se Zemanem. Každopádně si český prezident uvědomuje, že to jde v Česku s Čínou z kopce, že ze sebe udělal hlupáka, naletěl. Dost možná je tedy jeho "nejedu na summit 17+1" spíše signál pro Čechy "nenechám si kálet na hlavu". Každopádně je to posun od doby, kdy se chtěl v Číně učit stabilizovat společnost.

V Rusku, kam poletí na oslavy 75. výročí vítězství v druhé světové válce, chce vyčinit prezidentu Putinovi. Za "absolutní drzost" označil kritické vyjádření ruského ministerstva zahraničí k faktu, že Česko zařadilo 21. srpen mezi památné dny. Zeman si chce stěžovat na pracovníka ruského ministerstva zahraničí, který loni na konci roku toto české rozhodnutí kritizoval. "Tak bych asi s dobrotou mně vlastní navrhoval, aby ten - nevěřím, že by to byl přímo ruský ministr zahraničí Lavrov, ale nějaký úředník, který se dopustil tohoto diplomatického faux pas - tak aby opustil svou funkci na ruském ministerstvu zahraničí."

Tohle je jiný případ než s Čínou. Zeman postoj k Rusku a Putinovi nemění, jen dobře ví, jak jsou Češi na rok 1968 citliví a že jim tyto ruské zlomyslnosti pijí krev. Ostatně sám během tehdejšího "pražského jara" vstoupil do komunistické strany a v roce 1970 z ní byl kvůli nesouhlasu s okupací vyloučen, což mu poničilo kariéru. (Za Zemanem vždycky hledej zase Zemana.)

Změna postoje prezidenta je tedy vidět na vztahu k Číně, ne k Rusku. V TV Blesk ovšem také řekl, že možná navštíví Prahu. "Můj vztah k panu primátorovi Hřibovi není zrovna naplněn nadšenou láskou, ale pokud mě pozve, nebudu to vylučovat." To by byla zcela zásadní změna v jeho vnitropolitickém postoji, protože za celou dobu svého prezidentování hlavní město ani jednou oficiálně nenavštívil, což je skandální.

Z Prahy pro své následovníky udělal nepřítele, šest let staví obyvatele metropole proti venkovu, štve ty dvě skupiny proti sobě. Jedním ze symbolů odmítání centra republiky byl právě fakt, že Prahu nikdy nenavštívil, ač v ní sídlí. Pražany navíc rozdráždil opevněním Hradu, vstupem do areálu pouze přes rámy a pod kontrolou policie.

Byla by to druhá změna, pokud k ní dojde, Čína a Praha. V obou případech bychom mohli mluvit o tom, že Zeman přiznává: Mýlil jsem se, něco jsem dělal špatně. Proč to dělá? V případě Číny to může být uražená ješitnost, já vám podal ruku a vy na mě kašlete. V případě Prahy? Nevíme, třeba se Zeman opravdu mění k lepšímu. Politolog a komentátor Jiří Pehe tweetoval: "… aby se ještě nechtěl udobřit s pražskou kavárnou."

A další malá změna: končí Týden s prezidentem na TV Barrandov. Podle mluvčího Hradu pořad "již vyčerpal svůj potenciál, a nemůže tedy přinést nové impulzy". Rozkmotření s mediálním magnátem Jaromírem Soukupem? Zřejmě. Přízeň starého pána je velmi vrtkavá, ale můžeme klidně spát, tato sezení nepřinášela žádné impulzy hned od začátku. Miloš Zeman již dlouho nemá co říct.