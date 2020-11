Zeman plive na šéfa BIS Koudelku. Proč? Hrad a KSČM tlačí Rusy do Dukovan

Prezident chce zpochybnit relevanci zpráv tajné služby. Koudelka je "špatný manažer" evidentně proto, že v Česku naháněl a nahání ruské a čínské tajné agenty. To si dovoluje moc.

Další dějství v podivné, pro Česko velmi nebezpečné hře Hradu. Den po 17. listopadu jsme se dozvěděli, že prezident Miloš Zeman již předal premiérovi Andreji Babišovi (ANO) materiál týkající se šéfa Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky. Zeman to oznámil Parlamentním listům. Nevíme přesně, kdy materiál v médiích označovaný za "kompro" Babiš dostal, ale víme, že se tím nijak nechlubil. Po středeční schůzce s prezidentem v Lánech řekl, že materiál "v nějakém režimu" postoupil členům vlády.

Zjevně sílí tlak ani ne tak na šéfa BIS Koudelku jako na premiéra. A ani ne tak v Zemanovu zavilému odporu k naší klíčové tajné službě, ale mnohem spíš ve snaze rychle přiklepnout dostavbu jaderné elektrárny Dukovany Rusům, Rosatomu. (Případně Číňanům, firmě China General Nuclear Power, jež se o stamiliardový tendr také uchází.)

Zeman (nebo dnes už spíš Hrad, tedy lidé, kteří ho obklopují a vědí, že se konec této prezidentské jízdy pomalu blíží) má kroky dobře načasované. Před pěti týdny zaútočil na Koudelku. Oznámil, že mu Jiří Rom (exanalytik BIS, který po odchodu z tajné služby v srpnu nastoupil na Hrad) vypracoval materiál na šéfa "bisky", který předá Babišovi. Odehrálo se to nedlouho poté, co stát a ČEZ uzavřely smlouvy k plánovanému novému bloku v Dukovanech. Ministr Karel Havlíček (za ANO) a ředitel ČEZ Daniel Beneš podepsali zastřešující dohodu i smlouvu, jež stanovuje termíny výběru dodavatele stavby. Beneš oznámil, že chce tendr vypsat už v prosinci.

Jak to následuje po sobě: konec července smlouvy k Dukovanům, začátek října útok na Koudelku, potažmo BIS, polovina listopadu oznámení Zemana, že předal materiály zpochybňující kvality šéfa BIS. Tím však ještě nekončíme.

Na tento pátek je svolána mimořádná schůze sněmovny. Bude-li schválen program schůze, na program přijde zákon o přechodu k nízkouhlíkové energetice (upravuje model výkupu elektřiny z plánovaného nového jaderného zdroje), což se dá ve zkratce popsat jako zákon k dostavbě Dukovan. Podpisy pro mimořádnou schůzi sháněl předseda zmírajících komunistů Vojtěch Filip, jemuž dala komunistická tajná policie krycí jméno Falmer.

Žádné drobné, 160 až 320 miliard

Schůzi svolal předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO). Ten proslul mimo jiné tím, že v říjnu 2018 odcestoval do Moskvy, kde se setkal s předsedou Státní dumy Vjačeslavem Volodinem a s předsedkyní Rady federace Valentinou Matvijenkovou, přičemž oba figurují na sankčním seznamu USA i Evropské unie. Vondráček to udělal jistě proto, aby si Rusy naklonil. Spekulovalo se, že je nechce mít proti sobě, kdyby kandidoval na Hrad po Zemanovi.

Proč chce Filip, zjevně nakloněný Rusům i Číňanům, mimořádnou schůzi k "Dukovanům"? Aby zákon o přechodu k nízkouhlíkové energetice prosvištěl sněmovnou co nejrychleji a především aby se vyhnul "podrobnému projednání na bezpečnostním výboru". Tak to popisuje kupříkladu poslanec Jan Lipavský (Piráti), který se mnohamiliardovým tendrem na dostavbu Dukovan zabývá. Mimochodem nejde o drobné, vláda zakázku odhaduje na 160 miliard korun, ale odborníci (kupříkladu minoritní akcionář ČEZ Michal Šnobr) tvrdí, že částka bude dvojnásobná, 320 miliard korun.

Je celkem jasné, proč by šéf komunistů Filip rád zabránil podrobnému projednání v bezpečnostním výboru sněmovny. V nedávno zveřejněné výroční zprávě BIS za rok 2019 se mimo jiné píše toto: "Za problematické lze ve smyslu popsaných rizik považovat především subjekty pocházející ze zemí, kde má státní administrativa možnost prosazovat své zahraničněpolitické cíle bez ohledu na ekonomické zájmy tamních společností, a to i soukromých."

Již zmíněný poslanec Lipavský říká: "Nízkouhlíkový zákon je pro stavbu Dukovan nutný, a protože je podle státní energetické koncepce nutná dostavba Dukovan, tento zákon v principu podporujeme. Je ale nepřijatelné, aby umožnil dostat Českou republiku do situace, kdy se staneme rukojmím totalitního státu." Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura upozorňuje natvrdo, že pro zákon bude ODS hlasovat pouze tehdy, "pokud se podaří Rusko a Čínu ze zakázky vyloučit". (Velmi rozumné.) Stejný pohled sdílejí i české tajné služby.

Špatný manažer (honí u nás ruské a čínské špiony)

Hraje se o stovky miliard, které budou splácet další generace. Ti, kteří by přivítali vítězství Rosatomu nebo China General Nuclear Power v tomto megatendru, spěchají. Každá debata o dané věci je pro ně nebezpečná. Jak debata ekologická (zelená energie versus atomová), tak debata bezpečnostní. Energetická závislost na Rusech nebo na Číně je pro demokratické Česko vysoce riskantní, nepřijatelná. Je dobré podotknout, že mimořádnou schůzi zorganizovala KSČM, ale komunistům pomohla i SPD. A je jasno: Zeman a jeho hradní suita napojená na Rusy i Číňany, Filipovi komunisté a okamurovci.

Pokud má tato atomová parta prosadit svoje koně do Dukovan, potřebuje nutně zpochybnit Michala Koudelku a jím vedenou tajnou službu. Materiál, který Zeman předal Babišovi údajně tvrdí (řekl to prezident), že šéf BIS je "špatný manažer". Respekt píše, že složka obsahuje "popis některých - údajně nepřesných nebo chybných - rozhodnutí či interních vyjádření šéfa BIS ohledně některých kroků ruských tajných služeb v Česku. Ve zprávě se také zpochybňuje schopnost BIS doložit některá tvrzení v utajených zprávách, s nimiž se seznámil buď Hrad, vláda nebo poslanci z kontrolní komise."

O to zjevně jde - zpochybnit relevanci zpráv tajné služby. Koudelka je špatný manažer evidentně proto, že v Česku honil a nahání ruské a čínské tajné agenty. To si dovoluje moc.

A jsme zpátky. Zeman a jeho lidé útočí na klíčovou českou tajnou službu a spolu s extrémními stranami se snaží protlačit Rusy (nebo Číňany) do stamiliardové zakázky. Jak se tomu říká? Podle Zemana "ekonomická diplomacie". Ano, sedí to, ale je to ekonomická diplomacie pro Rusy a Číňany. Pro Česko je to zrada národních zájmů.

Vláda s dostavbou Dukovan podvádí. Zaplatíme za to a cena bude obrovská, říká Šnobr (video z 24. července 2020)