Zeman zkrachoval. Jeho rusko-čínská politika zkrachovala. Do lidí už jen pumpuje jed

Zkrachoval i prezidentův dlouhodobý plán zničit Havlovu zahraniční politiku lidských práv a vyměnit ji za úspěšnou „ekonomickou diplomacii“.

Prezident Miloš Zeman promluvil, dal rozhovor Radiožurnálu. Poskytl ho v době, kdy se zkomplikovaly vztahy s Ruskem a Čínou, se zeměmi, na nichž postavil svou zahraniční politiku. A poskytl ho v době, kdy by měl společnost spojovat. Sliboval už při svém prvním zvolení, že bude prezidentem všech. Nyní říká "když do lodi teče, musejí všichni k pumpám". Dělá to? Uspěl jeho obrat k "ekonomické diplomacii"? Sjednotil národ?

Když se ho ptají na "turbulentní období" rusko-českých vztahů (viz vývoj okolo sochy maršála Koněva a údajného ruského agenta-vraha, který prý přijel zabít tři české politiky) má to přítel Putina těžké. Ví, že si u nás mnoho lidí pamatuje okupaci 1968 jako trauma. Tak připomene, jak v Moskvě "kritizoval jednoho ruského novináře za to, že chválil sovětskou okupaci. Tehdy jsme o tom mluvili s tehdejším premiérem Medveděvem a mohu konstatovat, že ten novinář byl vyhozen z redakce Krásnaja zvezda". Chápejte, kvůli Zemanovi se v Rusku vyhazuje z práce, takový tam má vliv.

Musí taky "ulít" Rusku, prý by si přál, "aby nám nikdo, a když říkám nikdo, myslím tím nikdo, nemluvil do našich vnitřních záležitostí. Víte, že jsem mimo jiné kriticky citoval amerického velvyslance, který nedávno rozeslal dopis poslancům a v souvislosti s digitální daní vyhrožoval odvetnými opatřeními českým firmám ve Spojených státech, takže my s těmito vnějšími tlaky musíme zacházet padni komu padni, ne jednoho protěžovat a jenom druhého kritizovat." Rusko je jako USA. Lež. Rusko proti nám vede hybridní válku, Američané jsou naši spojenci. A je něco jiného napsat dopis poslancům a poslat agenta-vraha nebo s ním hrát zpravodajskou hru.

Rusko trestně stíhá primátora Hřiba a starosty Koláře a Novotného. Co na to Zeman: "Já to pokládám za přemrštěnou reakci, ale je to reakce na hloupost, kterou udělali naši jinak bezvýznamní politici, protože, pane redaktore, když je politik bezvýznamný, tak se snaží něčím upoutat. Buď tím, že má sexuální skandál, nebo tím, že si nakrade nějaké peníze, anebo tím, že se zviditelní tímto způsobem." Rusové tedy jen "přemrštili", když chtějí stíhat naše lidi za svobodné vyjádření názoru, ale dál už zpívá ruskou píseň o "bezvýznamných politicích". V čem je kupříkladu primátor Hřib bezvýznamný? To už nedodá.

Radiožurnál se ptá na policejní ochranu, kterou tři politici dostali. Odpověď: "Je zase otázka, jestli to není součástí zviditelňování a jestli o tu policejní ochranu případně nepožádali sami." Realita: nepožádali. Před rizikem varovala česká kontrarozvědka BIS. Zeman to samozřejmě ví, ale manipuluje ve prospěch Ruska.

A zase útok na BIS, bez toho by Zeman neusnul

Následuje nechutná pasáž (Zeman se neudrží) o jedu ricinu, který měl podle jedné verze údajný vrah přivézt s sebou z Ruska do Česka: "…italští fašisté ho dokonce používali k trestání politických odpůrců zajímavým způsobem, alespoň to nebyla ta poprava, ta smrt." A opět útok na české tajné služby podle ruských not, bez toho by Zeman asi neusnul: "Mimochodem já z těch tří tajných služeb, které máme, z nichž dvě jsou podle mého názoru naprosto zbytečné, nejvíce věřím vojenskému zpravodajství, a tam žádná taková informace také nebyla." BIS, jež už roky varuje před aktivitami tajných služeb Ruska a Číny, je zbytečná. Putin a Si Ťin-pching tleskají. Zeman potvrdil, kam patří, zaútočil na základy české bezpečnosti.

Nemůže chybět kopání do EU: "Předsedkyně Evropské komise nejdříve vyzvala k otevření hranic, pak se omluvila, že není odbornice, ale o několik dní později opět vyzvala k otevření hranic." Brusel, to jsou prostě nuly, kam se hrabou na Peking a Moskvu.

Pak útok na média, "která ječí, že vláda jedná chaoticky". Média první kroky vlády na začátku nákazy chválila. Nevadí, "selhala… opozice, selhala média. Obojí se omezilo pouze na poštěkávání, obviňování z chaotičnosti…" Lež, manipulace a převracení reality. Opozice vládu (lze to prokázat statisticky) vysoce podporuje. Naopak vláda návrhy opozice až na naprosté výjimky nepřijímá (nebo je ukradne a vydává za své). Na otázku, jestli jsou "všichni u pump" Zeman odpovídá: "Ne. Samozřejmě, že zejména v době, kdy už se epidemie chýlí ke konci, opozice, která se částečně na začátku epidemie chovala slušně, dnes ječí, obviňuje vládu z absolutní neschopnosti…" Ubohost, realita hlavou dolů.

Mluví se o tom, že koronavirus mohl uniknout z čínské laboratoře ve Wu-chanu. Zeman: "Blbostmi se opravdu nezabýváme, to je bulvární mediální tématika." Kdo my? On, Mynář a Nejedlý? A jde o "blbosti"? Experti skutečně většinou popírají, že by Číňané virus vyrobili, to ale neznamená, že nemohl uniknout z jejich laboratoře, kde ho dejme tomu zkoumali. Ale jistě, Zeman musí Čínu chránit.

Český prezident zkrachoval. Jeho zahraniční politika zkrachovala. Jeho plán byl zničit Havlovu politiku lidských práv a vyměnit ji za úspěšnou "ekonomickou diplomacii". Jenomže dnes už vidíme, že naprosto zkrachoval český příklon k Číně, i kdybychom se za prodané roušky uděkovali, stejně zkrachoval. Krachuje prezidentův příklon k Rusku, vztahy s Moskvou jsou nyní nejhorší za mnoho let. A zkrachoval jeho slib, že bude prezidentem pro všechny. Není. Působí trvalý rozkol, stal se symbolem rozkolu. Tragická postava. Žádné všichni k pumpám se nekoná, Zeman do lidí pumpuje jed.