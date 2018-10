Zemanova mysl: 17. listopad, Praha a Senát mu splynuly, nenávidí je

Samet Zemanovi splynul s prohrou SPD a KSČM, výročí, jež slaví svobodná společnost, se pro něj změnilo v odpor proti jeho politice a neumí to skrýt.

Jako by volal Jsem ještě tady, nezapomeňte na mě, tak zněl v pondělním živém vysílání Radiožurnálu hlas prezidenta České republiky Miloše Zemana. Když veřejnoprávní rozhlas nabere odvahu s ním točit, "hlava státu" v sobě nikoli poprvé intuitivně přestane brzdit zábrany a mluví sprostě, což třeba v TV Barrandov, všimněme si, nedělá. Jako by chtěl to nenáviděné veřejnoprávní médium ušpinit.

Sprosťárny z úst prezidenta fungují, vyvolají to, co on miluje, pozornost. Neexistuje vlastně už žádné "proč to dělá", ale jen "to je on", nejvyšší ústavní činitel, který má stát reprezentovat a který veřejně mluví o "ekonomických zm*dech".

Poznámka: po vyslovení vulgarity řekl Zeman moderátorovi Janu Pokornému: "Doufám, že to vystřihnete." Šlo o živé vysílání, jež, jak známo, vystřihnout nejde. Vtip? Nebo už sledujeme nějaký prezidentský výlet mimo realitu?

Blíží se 17. listopad, výročí sametu - a to Zemana též zvláštním způsobem dráždí. Stejně jako potřebuje urážet určitý typ lidí, zrovna tak to má se "sametem". Spojil si ho s Prahou, jež ostatně byla tahounem změn v roce 1989, Prahu nesnáší, vynechává, nadává jí do "kavárny" (původně slušná slova umí překlopit v neslušná) a s hlavním městem do pytle nenávisti spadl i 17. listopad, je na tom stejně jako Bakala, Kalousek, Drahoš, ekologové, novináři a další nezemanovci.

Co o blížícím se výročí prezident řekl: "Samozřejmě že tam vystoupí řada lidí, která se skutečným 17. listopadem nemá vůbec nic společného. A já vždy říkám, že mi stačí tiše vzpomínat." A ještě, aby všem bylo jasno: "Nějací blbečci, kteří vylezou 17. listopadu na tribunu, ti mě vůbec nezajímají."

Snad jen dodejme, ale velmi potichu, aby se hlava státu nerozčílila, že i na slavnostech svatého Václava vystupovala řada lidí, která se skutečným "Wenzelem von Böhmen" nemá lautr nic společného, především jeho víru. Stejně tak tomu bude při výročí 100 let české státnosti. Dále je otázkou, na co Zeman, pokud jde o zásahovou jednotkou tvrdě rozehnanou demonstraci 17. listopadu 1989, asi tak vzpomíná. Tvrdí sice, že tam byl, ale učinil se dokonale neviditelným.

Skrze hlavu státu vidíme šklebící se Kreml

Dále tu máme "blbečky, kteří vylezou 17. listopadu na tribunu". Praha si to odskákala, volby v hlavním městě neskončily podle Zemanova očekávání, zemanovsko-babišovský tandem nevyhrál a je celkem známo, že pro Zemana jsou úspěšní soupeři hodni urážek. Navíc někteří dřívější řečníci na oslavách výročí pádu českého komunismu letos uspěli ve volbách do horní komory, nebo v ní už dva roky sedí, notabene by se mohlo stát, že by se někdo z nich stal dokonce předsedou Senátu (to by pak asi Radiožurnál musel vysílat buď až po půlnoci, nebo raději rovnou beze zvuku).

Shrnuto: 17. listopad Zemanovi splynul s Prahou, s prohrou SPD, KSČM a ANO v hlavním městě, tohle výročí, jež slaví svobodná společnost, se pro něj změnilo v odpor proti jeho politice a neumí to skrýt, nedokáže se opanovat.

Stejně dopadl Senát. V posledních letech ukazuje, proč byl založen, a nízká volební účast na tom mnoho nemění. Konstruován byl jako pojistka právě proti tendencím, které dnes na sto procent reprezentuje Miloš Zeman či Václav Klaus a na osmdesát procent Andrej Babiš. Proto je Senát tolik nenáviděn, proto tento typ politiků věčně jen spekuluje, jak ho zrušit, přetvořit k obrazu jejich.

Zeman v Radiožurnálu pravil, že Senát je instituce, "které voliči nevěří a kterou v podstatě pohrdají", a že je "hodna zrušení". Naváděl zároveň, jak to provést, jak nás demokratické pojistky zbavit i bez souhlasu zvolených senátorů: "Protože jedině Poslanecká sněmovna schvaluje rozpočet, kde je i kapitola Výdaje na Senát, nic nebrání Poslanecké sněmovně, aby tyto výdaje podstatným způsobem redukovala." Horní komoru by rád vyhladověl.

(Dodejme, že podobně by se dal ne snad vyhladovět, ale značně v letu přibrzdit zemanovsko-mynářovsko-nejedlovský Hrad.)

Prezident opět ukázal, jak hluboký smysl Senát má, jak silně veškerým autoritářským tendencím vadí, jak moc by ho chtěl tento typ politiků zrušit. Ani jeden komunista či komunistka v něm nyní nesedí, ani jeden okamurovec či okamurovka a málo Babišových anoistů, Zemanova klika slabá jak kapka becherovky ve sklenici mléka.

Prezidentův hněv, sprostotu a nenávist není těžké pochopit. Stává se na stará kolena dobře prokouknutelným, průhledným pánem. Koukáte skrz něj a vidíte pošklebující se Kreml.