Cyklista není kanec, na silnici patří. Předjíždět se má s 1,5metrovým odstupem

Jsme autozemě, roky se dávala přednost motoristům před chodci, cyklisty, koloběžkáři. Vláda by povinný minimální boční odstup měla podpořit.

V motoČesku neobvyklý čin: na stránkách sněmovny se před týdnem objevil návrh cyklistické novely silničního zákona (zákona o provozu na pozemních komunikacích). Novelu sepsal právník - cyklista Tomáš Kindl a předložil ji poslanec ČSSD Petr Dolínek. Obsahuje tři změny, povinný bezpečný boční odstup při předjíždění cyklisty, výjimku z povinnosti užít cyklistická opatření (rozuměj cyklostezku) a obnovu práva zaměstnanců na úschovu jízdních kol.

Co se bude dít dál? Vláda má měsíc na to, aby se k novele chránící cyklisty vyjádřila, poté bude zařazena do hospodářského výboru, případně dalších výborů. Časem se může dostat až na plénum sněmovny a v ideálním případě bude přijata. Kéž by.

Žijeme ovšem v zemi, kde je cyklista na silnici vnímán podobně jako třeba přebíhající jelen či kanec. Řidiči kolaře jako by nepovažují za legálního účastníka silničního provozu, kolegu, vidí ho jako riziko. Mnoho šoférů (starých i mladých) nemá cyklisty v lásce, trpí poněkud absurdním pocitem, že jsou jimi ohrožováni. Rozuměj: mohou být motorovým vozidlem sraženi, zraněni, dokonce zabiti, a řidič má pak problém. (K tomu popravdě nejednou přispíváme i my, cyklisté, když se na silnici chováme jako její majitelé. O opilých kolařích raději ani nemluvě.)

Jedním z rysů doby koronavirové je zvýšený počet kol na silnicích. Jakmile neprší, i dnes, kdy se uvolňují anticovidová opatření, jezdí například v Praze více lidí na kole. Zřejmě se dál bojí jezdit hromadnou dopravou, mnozí však přišli na to, že jízda na kole má něco do sebe, samopohyb, samohyb člověku prostě dělá radost.

Na ulice měst už se znovu vrátila auta v plné síle a jízda na kole je nebezpečná. Proto ta novela, proto snaha donutit řidiče k větší opatrnosti a povinné ohleduplnosti.

Naprosto zásadní je právě dodržení bezpečné vzdálenosti, když řidič předjíždí cyklistu. V návrhu novely se v paragrafu 17 silničního zákona doplňuje odstavec 6: "Řidič motorového vozidla nesmí předjíždět, jestliže by nedodržel bezpečný boční odstup při předjíždění cyklisty. Bezpečným bočním odstupem při předjíždění cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m. Za účelem dodržení bezpečného odstupu při předjíždění cyklisty řidič smí přejíždět vodorovnou dopravní značku ´Podélná čára souvislá´."

Lepší jet přes plnou než kolo líznout

Jezdím na kole denně mnoho let, vím, co je dnes běžné. Auto vás často při předjíždění "lízne", jen ten závan vzduchu vás vybočí. Před několika lety jsem jel dolů k Pražskému hradu, předjížděl mě malý náklaďáček, řidič mě buď přehlédl, nebo nebral vážně, otřel se o mě, sedřel mi kůži na paži, jen zázrakem se mi podařilo udržet v sedle. Krev tekla od předloktí až po zápěstí, on jel dál. Jistě že paragraf v zákonu podobným situacím (přehlédnutí cyklisty) nezabrání. Ale na druhou stranu to bude vynutitelný prvek, se kterým řidiči budou muset počítat.

Jak už řečeno, cyklistů přibývá (a pro města je dobré, že víc lidí jezdí "kolmo"). Zároveň ovšem víme, že se u nás za rok odehraje přes čtyři tisíce nehod s účastí cyklistů a motoristů a zraní se při nich asi tři tisíce kolařů. Desítky jich na následky zranění zemřou.

Výhrada proti novele se dá čekat - cyklisté překážejí, brání plynulosti provozu. Člověk už slyší ty nářky: "A co když tam bude plná čára, zákaz předjíždění, to se za tím šnekem povleču půl hodiny?" Autor novely i předkladatel s tím počítá. Navrhuje "obdobně jako v Austrálii výslovně povolit přejíždění vodorovné dopravní značky V 1a ´Podélná čára souvislá´ za účelem dodržení bezpečného odstupu při předjíždění cyklisty. Svislá dopravní značka B 21a ´Zákaz předjíždění´ se vztahuje pouze na předjíždění motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku."

Jednoduše řečeno, pokud před autem pojede kolo a zároveň tam bude zákaz předjíždění nebo plná čára, řidič bude smět cyklistu předjet, pokud na to bude mít dostatek místa. Tato změna vypadá velmi logicky ze dvou důvodů. Jednak to řidiči stejně dělají, když proti nim nic nejede (někdy i když něco jede). A za druhé je mnohem rozumnější přejet "plnou" a dodržet boční odstup minimálně metr a půl (tedy polovinu šířky jízdního pruhu) než kolaře ohrozit či vyděsit těsným míjením.

Je dobré si uvědomit, kudy jede cyklista. Je povinen držet se co možná nejvíc vpravo, tedy na kraji vozovky, kde jsou často kanály a díry jak na tankodromu. Mnohdy musí tyto překážky objíždět, jeho trajektorie je pak vlnitá, dostatečný boční odstup předjíždějícího auta je tedy pro jeho bezpečí klíčový.

Novela obsahuje ještě sdělení pro řidiče, že cyklista smí na silnici, i když je poblíž cyklostezka. Ta může být přecpaná bruslaři, kolaři, chodci a dalšími uživateli, takže je (zvlášť s ohledem na chodce jdoucí po cyklostezkách) bezpečnější jet po silnici. A o bezpečnost lidí (ano, i cyklisté a pěšáci jsou lidé) by mělo jít na prvním místě. Také se navrhuje, aby měl zaměstnanec právo na úschovu kola. Dříve to platilo, pak bylo zrušeno. Podpora moderní, alternativní dopravy.

Jak už řečeno výše, jsme autozemě, roky se dávala přednost motoristům před chodci, cyklisty, koloběžkáři. Dá se čekat, že ministerstvo dopravy bude argumentovat tím, že "autař" těžko odhadne 1,5 metru bočního odstupu, případně "plynulostí silničního provozu", nebo rovnou tím, že kolo na silnici nepatří. Doufejme, že to vláda uvidí jinak. Snad pochopí, že v moderním městě, v moderní zemi cyklista na silnici patří a má právo na bezpečnost.