Klaus ml. končí. Neporazil Okamuru, nenapodobil otce. Smutek v klausovské kuchyni

Překvapivá zpráva - Václav Klaus junior, syn exprezidenta Klause a předseda Trikolóry, nehodlá pokračovat v politice. "Po zralé úvaze jsem se rozhodl, že nepovedu Trikolóru do sněmovních voleb 2021, nebudu sám nikam kandidovat a ukončím veřejné aktivity," napsal na svůj facebookový profil.

Nabídl tam i zdůvodnění, proč se k takovému kroku rozhodl. Na české poměry je výjimečné a neobvyklé v tom, že Klaus dává vinu za neúspěch především sám sobě. Tohle u našich politiků takřka neznáme, oni se rádi vydávají za oběti, sami dělají všecko dobře, ale svět jim nerozumí, škodí. Musíme tedy Klausovi přiznat, že je schopný sebereflexe.

Zároveň hned dodejme: jeho konec v čele Trikolóry pro českou politiku neznamená žádnou škodu. Představuje nacionální, antiunijní politiku, postoje, které by Česko, kdyby náhodou uspěly, nakonec pravděpodobně vyvedly z unie a znovu přiblížily k ruskému vlivu.

Nevíme, co bude následovat, ale rozhodnutí Václava Klause se zřejmě nepodobá rozhodnutí Miroslava Kalouska (zakladatele TOP 09), tedy nenacionalistického a prounijního pravicového politika, který nedávno odešel ze sněmovny. Ten ve veřejném životě naplno zůstává a má tam své misijní plány.

Proč Klaus končí? Nepodařilo se mu zopakovat úspěch svého otce. Trikolóra se sedm měsíců před sněmovními volbami v průzkumech nalézá někde okolo dvou až tří procent, nevypadá to, že by měla šanci proniknout do sněmovny. To musí znamenat obrovské zklamání v "kuchyni Klausů", kde se prý junior rozhodl hnutí založit.

Klaus napsal, že nekončí kvůli programu hnutí. Ten je prý "silný a zásadový" a "v naší zemi ho komplexně nikdo jiný přesvědčeně nehájí". Oč tedy jde? "Ovšem musí ho hájit někdo s politickým talentem a zejména obrovskou energií." Skoro jako by junior přiznával, že nemá nejen "pozitivní energii", ale dokonce ani nutný politický talent. To je u tak sebevědomého politika opravdu drsné poznání.

Vysvětlil, proč nehýří silou: "V létě 2017, těsně před volbami se mi rozpadla (ne mojí vinou) rodina a pozitivní energii víceméně od té doby prostě nemám." (Při rozpadu manželství tedy svoji vinu či chybu nepřiznává.)

Chyba je ve mně

Popisuje, že "z pozice naštvanosti, smutku či rozzlobenosti se politika dělat nedá, člověk musí vyvolávat naději a mít zcela pozitivní myšlení." Prý to na něm bylo vidět, píše "ztratil jsem vtip, někdy rozvahu, někdy se rozhodoval radikálně, kde byl na místě nadhled. Někdy naopak. A jste v tvrdém prostředí, kde Vám nikdo nic nedaruje". Dodal: "Chyba je ve mně. Nemám energii a prostě nemůžu teď svolávat ostatní na zteč, když vím, že bych sám šel bez chuti." Nejsem ani v nejmenším zastáncem Klause juniora, ale klobouk dolů, taková sebekritika vyžaduje odvahu.

Připomněl, že se do politiky dostal "na základě obrovské podpory lidí, kdy jich statisíce čítávalo v pondělí můj pravidelný sloupek na Novinkách". Ano, je to tak, být úspěšný bloger neznamená být úspěšný politik.

Co bude Klausův odchod znamenat? Smrtící ránu pro Trikolóru, protože jde o typické hnutí jednoho muže, nikoli občanů, jak psal jeho stvořitel. Bez Klause mladšího nemá šanci (pokud by se do jeho čela náhodou nepostavil někdo známý, třeba Klaus otec). Bez Klause příznivci Trikolóry velmi rychle přejdou jinam, buď k Tomio Okamurovi, nebo zpět do ODS za Janem Zahradilem a Alexandrem Vondrou.

Právě Okamura a SPD musí pro Klause představovat hořké zklamání. Nepodařilo se mu tohoto jednoduchého extremistického populistu položit na lopatky. Naopak, prohrává s ním na celé čáře (viz preference SPD). To musí být pro Klause otce i syna hodně nestravitelné sousto. (Otec Klaus by ale zřejmě neváhal SPD a Trikolóru spojit, což syn zjevně odmítá.)

Klaus stavěl hnutí podle zemanovsko-klausovského vzoru. Vzpomeňme na začátky, chtěl stavět "tým skutečných expertů", ale hlásal: "Musí tam být hospodský na vesnici, trenér fotbalistů, aby nesl ten étos, chci se obrátit k lidem až do těch vesniček." (Nikdy neřekl jaký étos.) Tohle uměl jeho otec i Miloš Zeman, základem jejich politiky bylo objíždění, pilná práce, sázeli na setkávání s občany.

Je to Babiš či Zeman svého druhu

Junior má smůlu, pandemie mu znemožnila objíždět republiku. Ale možná by ani to nepomohlo, možná už je tenhle styl - hlavně pro mladou generaci - pasé. Nezapomeňme, že Klaus chtěl kandidovat taky proti Pirátům (viz jeho větu "Kandidovat jen jakoby ´proti Pirátům´ je stejně jako ´proti Babišovi´ - politický nesmysl). Asi úplně nepochopil nálady společnosti, jež se mění, ovlivněna covidem i blížícím se, pravděpodobným oslabením, ne-li rovnou pádem, Babiše. Nezapomeňme: Klaus junior je Babiš či Zeman svého druhu.

Další potíž. Klausovi se nedařilo stranu vést, jako vodíval jeho otec ODS, tedy "železnou rukou". (Zase to může souviset s tím, že se doba u nás změnila a dnes tolik nepřeje absolutním vůdcům.) Svědčí o tom nespokojenost uvnitř jeho hnutí, o níž veřejně promluvila bývalá mluvčí Trikolóry Ivana Kerlesová. Se dvěma dalšími členy napsala otevřený dopis celému vedení strany a žádala, aby odstoupilo.

Rebelové šéfovi rebelské strany vyčítali, že "postupuje zcela proti stanovám hnutí, což není možné tolerovat", že se členy hnutí nekonzultoval požadavek na referendum o vystoupení z EU každé čtyři roky, že hnutí připojil k protestům proti vládním omezením, jež mají zabránit šíření covidu. Naštval členy Trikolóry i tím, že sám a proti duchu stanov zasahoval do výběru lidí na kandidátkách a chtěl určovat, kdo bude jedničkou. (Takhle zřejmě vypadala Klausova "obrana tradičních konzervativních hodnot".)

Musí pro něj být bolestné, že se ani náhodou nepřiblížil úspěchům svého otce. V klausovské kuchyni bude smutno, znechucení, možná i křik. Klaus senior se prý ještě pokusí syna přesvědčit, aby odchod zvážil, mnoho lidí mu důvěřuje, tvrdí. Není však nijak nemožné, že i kdyby nacionalistickou Trikolóru vedl sám Klaus senior, exprezident, ani on by pro ni nezískal víc než tři procenta. - Přišel čas na změnu.

