Soud nad Babišem vynese sněmovna před volbami. Co v pandemii zvládl a co nezvládl

Pro občany je mimořádně důležité, aby se dozvěděli, co vláda ANO, Hradu a ČSSD (Babiše, Zemana a Hamáčka) udělala dobře - a ona některé kroky dělala dobře -, a co udělala špatně.

Opozice by neměla křičet (jako on), že Babiš může za všecko. Naopak, měla by pečlivě dokládat jednotlivá selhání. | Foto: DVTV

Jak vláda zvládá rok trvající pandemii? Názory se různí, jedni na Andreje Babiše nesmyslně házejí úplně všecko, jako by "mohl za covid", jiní ho omlouvají, že nemůže za nic. On sám sebe omlouvá taky. Něco jiného je pak oficiální zpráva z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), jejíž výsledky jsme se dozvěděli v pondělí. To už nejsou pocity, nýbrž státem ověřená fakta, jež mají několik rovin. Lidé si nejvíce všímají té finanční a mají tendenci pomíjet méně srozumitelnou rovinu organizační.

Přitom právě v krizi, jako je koronavirová potopa, když lidé umírají po desetitisících, nejvíc záleží právě na připravenosti státu reagovat. Nesmí to nechat, až když v tom lítáme a je pozdě. A přesně to se stalo. Vláda nese odpovědnost za organizaci záchrany, za to, že dopředu neví, co má dělat, a vymýšlí to na koleni a ve stresu.

NKÚ vydal zprávu, již nazval Stát podcenil přípravu na pandemii. Nákupy ochranných pomůcek provázel chaos, výrazné cenové rozdíly, nedostatky v jejich kvalitě i problémy s dopravou. Zásadní je podcenění přípravy na pandemii. Od toho se odvíjí všechno ostatní (jestli v tom byly i nějaké zlodějny, jimž chaos nahrává, je jiná věc).

Cituji zprávu: "MZd (ministerstvo zdravotnictví) významně a dlouhodobě podceňovalo přípravu zdravotnického systému ČR na epidemie spojené s výskytem nových infekčních onemocnění. Stát tak nebyl na pandemii onemocnění COVID-19 připraven. MZd od roku 2011 ani jednou neaktualizovalo Pandemický plán České republiky. Stav pohotovostních zásob OOP (osobních ochranných prostředků) a ZP (zdravotních prostředků), které měla ve svých skladech Správa státních hmotných rezerv (SSHR), se nezměnil od roku 2011 až do výskytu onemocnění COVID-19. Na konci roku 2019 bylo v SSHR k dispozici 10 tisíc respirátorů. Fakultní nemocnice měly ve svých zásobách necelých 5,5 tisíce respirátorů FFP3, což jim stačilo jen pro 20 % odborného personálu, a to na dobu v řádu hodin."

Nebyl aktualizován Pandemický plán ČR. Zjevně se podle něj nepostupovalo, ministerstva improvizovala, nekomunikovala. "Vše pak vyústilo ve smluvní podmínky nevýhodné pro stát, výrazné rozdíly v cenách srovnatelných OOP, nedostatky v jejich kvalitě a problémy s dopravou ze zahraničí."

Respirátor za 777 Kč a poklona

Část zprávy výbušná pro veřejnost: "Jednotkové ceny obdobného nakoupeného zboží se přitom významně lišily. Nejvýznamnější cenové výkyvy u jednotlivých typů OOP a ZP zjistili kontroloři jak na začátku nouzového stavu, tak v odstupu několika týdnů, kdy už bylo zboží dostupnější. V řadě případů akceptovaly resorty ve smlouvách ceny, které se lišily v řádu stovek korun za kus, např. u MV se cena respirátorů FFP3 pohybovala od 60 korun do 422 Kč za kus. U MZd cena respirátorů FFP2 opakovaně převýšila jednotkové ceny respirátorů FFP3 a cena respirátorů FFP2 dosáhla až na 777 Kč za kus." - Jeden respirátor za 777 korun? Tomu se říká "pomoc z Číny"? Za to se chodili Babiš a Hamáček klanět?

NKÚ popsal jednu část vládního selhání (a toto je beze sporu selhání). Další je hůř zaznamenatelná, ale stála nás nejhorší umístění na světě: místo odborníků rozhodoval Babiš, ne roušky, ne včasná uzávěra, ne uzavření fabrik atd. Kvůli tomu nesmíme z okresu do okresu a máme více než 25 tisíc mrtvých, jinak by jich bylo jistě méně. O kolik? Nevíme.

Babiš reagoval na zprávu NKÚ v pondělí večer po setkání s Milošem Zemanem v Lánech: "My si myslíme, že to byla mimořádná situace a že nikdo na to nebyl připraven, a proto si myslíme, že ta zpráva vlastně komentuje situaci, která by byla za normálních časů, ale ne za situace, kdy celý svět nakupoval a zkrátka ty roušky nebyly. Já myslím, že to zvládlo ministerstvo vnitra docela dobře, i ministerstvo zdravotnictví, pokud jsou tam nějaké pochybnosti, tak to určitě policie prověřuje." - O pandemickém plánu ani měkké f. O povinnosti státu být připraven ani ň.

Ať si Babiš říká, co chce, vláda nese za nezvládnutí epidemie velký díl odpovědnosti. Další nese každý občan sám za sebe tím, jak je a byl ohleduplný k ostatním. Ale občané jsou pod dohledem policie, ta je může trestat za porušování pravidel.

Mimořádnost celé situace tkví mimo jiné v tom, že se pohybujeme v předvolební kampani. NKÚ vydal zprávu během kampaně (v tomto smyslu Kalova zpráva připomíná slavnou Kubiceho zprávu o prorůstání mafie do státní správy z roku 2006; ta však nebyla konkrétní a neopírala se o fakta).

Best in covid? Worst covid country?

Opozice bude vládu volat k odpovědnosti před volbami. Má nabito nikoli jen zprávou NKÚ, ale i výpověďmi lidí jako Zdeněk Blahuta, bývalý šéf Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a bývalý národní koordinátor očkování. Popsal, jak Babiš pracuje, a kupříkladu bývalý člen pracovní skupiny ministra zdravotnictví pro uvolňování karanténních opatření, epidemiolog Rastislav Maďar, to potvrdil. Opozice se může opřít o stanoviska mnoha expertů, na které vláda a premiér kašlali. Může se opřít o fakt, že vláda od EU nakoupila o 20 procent vakcíny méně, než mohla, aby ušetřila… (Zdá se to neuvěřitelné.)

Před volbami jistě proběhne jakýsi sněmovní soud nad Babišem a jeho vládou. Oč se bude hrát, víme. Předseda ANO, který chce za každou cenu pokračovat ještě jedno volební období, bude tvrdit, že nás zachránil očkováním a že chyby dělaly všecky vlády. Bude se snažit tvrdit, že jsme best in covid.

Opozice by neměla křičet (jako on), že Babiš může za všecko. Naopak, měla by pečlivě dokládat jednotlivá selhání. Nepřehánět, snášet důkazy, fakta. Mimochodem, kontrolu nákupů si u NKÚ objednal sám Babiš loni v květnu. Dopisem o ni požádal prezidenta NKÚ Miloslava Kalu.

A loni na začátku listopadu vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) řekl Seznam Zprávám toto: "Poté co druhá vlna odezní, tak by za mne bylo nejčistší se v Poslanecké sněmovně dohodnout a udělat vyšetřovací komisi, která by vyšetřila a ukázala, jak to bylo a nebylo." Slíbil: "To, aby se ústavní vyšetřovací komise ustavila, jednoznačně podpořím. Mělo by se totiž odpovědět na otázku, kdo před druhou vlnou pochybil, jak pochybil a jak to celé zpětně bylo." (Otázkou je, zda si to myslí i po zveřejněné zprávě NKÚ, ale snad ano.)

Pro občany je mimořádně důležité, aby se dozvěděli, co vláda ANO, Hradu a ČSSD (Babiše, Zemana a Hamáčka) udělala dobře, a ona některé kroky dělala dobře, a co udělala špatně. Podle toho by lidé měli volit, protože pandemie se stala tvrdou, nekompromisní zkouškou Babišovy vlády.

Babiš jednal se Zemanem. Odvolá ministra zdravotnictví? Sledujte brífink (video DVTV z 22. března 2021)