Zeman po Zemanovi žije politický život po životě. Nemá ani sílu odstoupit

Hned na začátku jedna poznámka: přeji prezidentovi Miloši Zemanovi po jeho posledním pádu brzké uzdravení zlomené ruky. V jeho stavu (neuropatie nohou) hrají ruce velmi důležitou roli, ta pravá pak zvláště.

Když "hlavu státu" (Zeman naštěstí není hlavou státu, v jeho celkovém stavu by to byla katastrofa) pozorujete poslední roky, nemůže vám uniknout, jak vymizela ze scény. Tento dříve hyperaktivní politik už dlouho jako by neexistoval. Spíš to vypadá, že se jeho okolí mermomocí snaží předstírat: Nebojte, je to pořád ten starý, krutý, bonmotický Zeman, který dokázal leckterého (ne však každého) soupeře zahnat do kouta.

Dnes vidíte trosku, člověka držícího se setrvačně ve funkci, na kterou už nemá a v níž jen spočívá jako stařec v křesle, z nějž už sám nedokáže vstát. Jeho poslední nešťastná příhoda - pád a zlomenina pravé ruky - celou tu situaci bohužel dokonale ilustruje. Přitom prezidentovo okolí (vedené nejspíš kancléřem Vratislavem Mynářem) dělá všecko pro to, aby Zeman vypadal, že ještě jakž takž funguje. Zřejmě jde o to, aby bylo všem (včetně policie a žalobců) jasno, že to ve funkci doklepe až do konce mandátu.

Když se podíváte na stránky Hradu, tedy stránky, jež by měly být výkladní skříní jak Česka, tak prezidenta, nemůžete nevidět, jak Zeman jen horko těžko plní základní prezidentské funkce a povinnosti. Velmi málo vystupuje, do zahraničí skoro nejezdí, když někoho na Hradě či v Lánech přijme, nic neřekne, nevystoupí. Jasně vidíte, jak jeho okolí přebírá aktivitu, lze to pozorovat i na webových stránkách Hrad.cz.

Jenomže kancléř Mynář, poradce Martin Nejedlý a další z té divné suity zjevně postrádají schopnosti svého šéfa (jehož už se vší pravděpodobností ovládají). Zeman by kupříkladu neudělal takovou chybu, aby na Hrad okatě tahal šéfa analytiky BIS, který z tajné služby odešel a zřejmě neměl dobré vztahy s jejím šéfem. Bývalý Zeman by počkal půl roku, postupoval by jinak, mazaněji, nebezpečněji.

Pohled zvenčí říká celkem jasně: prezident je v mizerném stavu, vypadá to, že by se mu ulevilo, kdyby úřad co nejdřív opustil. Pravda, tady má dokonalou lékařskou péči, což se v jeho stavu cení vysoko. Ale Mynář a spol. ho chtějí v úřadu udržet co nejdéle.

Hrad "vyvrací dezinformace"? Hodně černý humor

Hrad se čím dál víc stává místem, kde panuje kancléř a jeho lidé (viz třeba kauza objednaného čínského vyhrožování bývalému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi kvůli cestě na Tchaj-wan). Působí komicky, když na hradních stránkách najdete rubriku Vyvracíme dezinformace, která se Zemana vlastně už přímo netýká a chrání hlavně kancléře Mynáře. Prezident jen přežívá, pro Česko nemá žádnou cenu. Zašlo to tak daleko, že už se ho dnes nemusí bát ani premiér Babiš, který evidentně nechtěl riskovat střet s tímto politikem a čelit jeho zlobě. (Ví, jak dopadla ČSSD.)

Mynář a spol. se úporně snaží ukázat, že je Zeman v pořádku a "jako dřív". Typickým (a zároveň otřesným) příkladem byly záběry z prezidentovy nedávné dovolené na Vysočině, kde byl opět vyfocen, jak spočívá na rybníku ve žlutém gumovém člunu leže na zádech. Na jedné fotografii z Twitteru mluvčího Ovčáčka vidíte "hlavu státu" stojící na suchu u člunu, kolem něj šest lidí, šest pomocníků, kteří ho pak nějak dopraví na vodu a člun, odkud on zamává, aby každý viděl, jak je fit. Jednoho pomocníka (z ochranky?) se drží křečovitě za ruku. Vidíte tu křeč, to lživé aranžmá "on je fit". (Podobně před časem zveřejnili fotku, kde Zeman, který skoro nemůže chodit, stojí na běžkách. Potupné.)

Fyzická kondice je jedna věc, druhá pak jeho duševní schopnosti. Zeman už prakticky nic neříká, občas někde pronese kratičkou, bezobsažnou, dutou řeč, nic. Pro občany nemá smysl, aby dlel dál na Hradě. Jenomže on nenachází tu soudnost, aby odstoupil. A jeho okolí mu v tom bude zuby nehty bránit.

Jak řečeno výše, typické pro prezidentův stav bylo ono nešťastné úterý 25. srpna. Odpoledne ho navštívil Tomio Okamura, šéf extrémní SPD. Zeman k návštěvě jako obvykle neřekl nic, vyslovil se jen Okamura: prý jednali o vnitřní politice a o kauze bývalého italského ministra vnitra Mattea Salviniho, který je stíhán za to, že bránil vylodění migrantů z humanitárních plavidel…

Odmítl hůlku?

Jiří Ovčáček svůj tweet k návštěvě doprovodil fotografií Okamury a Zemana. Před nimi stojí tác s vánočkou (???) a ovocem, leč žádné pití. Zřejmě vzkaz divákovi "prezident nepije". (Je hodně podivné, když u pohoštění místopředsedy sněmovny na Hradě chybí jakýkoli nápoj.) Ovšem pár hodin poté prezident spadl a zlomil si ruku. Mluvčí Ovčáček pak prozradil, že Zeman "odmítl použít hůlku a také případnou pomoc ochranky. Sdělil, že sám zvládne přejít určitou vzdálenost, což činit neměl, a došlo k pádu a zlomenině ruky". A dál ubezpečoval: "Není to zranění, které by pana prezidenta jakkoli ohrožovalo na životě." Že "nejde o stav ohrožující na životě" mluvčí opakoval.

Nevíme, v jakém stavu Zeman padl. A také se to nedozvíme. Každopádně mu narkóza trvající hodinu a půl až dvě hodiny jistě nepřidala. Ale zase jsme horlivě upozorňováni, že je vše "standardní" - od stavu Zemana až po péči o něj -, ač víme, že standardního okolo něj nenajdeme vůbec nic.

Kancléř Mynář odmítl komentovat, jak ke zranění došlo: "Prostě se to stalo, pan prezident má právo na své soukromí, a pokud se rozhodl přemístit se ve vlastní vile bez ochranky, tak je to jeho právo," pravil. Ubezpečil svět: "Po krátké rekonvalescenci mu to nebrání ve výkonu jeho povinností." O to kancléři jde - aby tam Zeman ještě vydržel.

Tento týden měl prezident vyrazit na třídenní návštěvu Jihomoravského kraje. Ta se nejspíš měla stát důkazem, že Zeman je stále ještě Jura. Neproběhne. Jak oznámil mluvčí, "na doporučení lékařů" bude odložena.

Když prezidenta znáte ještě z doby jeho politické síly a razance, víte, že by se měl vrátit k Zemanovi před Zemanem, ke svému politickému životu před současným politickým neživotem. Dříve nepotřeboval, aby ho někdo vodil, řídil, dřív by snad našel sílu to trapné divadlo skončit.