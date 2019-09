Silnice à la Klaus: Pryč s kruhovými objezdy a retardéry, já jedu!

Klaus junior uvázl v minulosti. A další politici s ním. Jejich představy se možná líbí rozhněvaným bílým mužům, mladým ale nepřinášejí nic dobrého.

Pozor, kruháč! Zrušit, zpomaluje nás. Jestli si to Klaus junior opravdu myslí, nevíme. Každopádně to nahlas říká. | Foto: ČTK

Konzervativec Václav Klaus mladší (Trikolóra) sdělil veřejnosti, jak si představuje provoz na silnicích. Aktuálně.cz naopak ve spolupráci s projektem Evropa v datech ukázalo, jak náš kontinent trápí znečištěné ovzduší. Umírají kvůli němu lidé. Jemné prachové částice, které produkuje vytápění domácností, spalovací motory, ale třeba i brzdy aut. Kdyby konzervy vytlačily "progresivisty", jak by to na českých silnicích asi vypadalo?

Hnutí Trikolóra zveřejnilo program, kde se o dopravě leccos dočteme: "Zvýšíme rychlost na dokončených a kvalitních dálničních sítích na 150 km/hod. a na vybraných silnicích 1. třídy na 100 km/hod. - Podporujeme plynulost dopravy. Výstavba semaforů, retardérů, značek, zeber, ostrůvků, sloupků a kruhových objezdů se v ČR 'utrhla ze řetězu' a způsobuje zpomalování dopravy na bezpečných úsecích silnic.

Podpoříme revize cílů stanovených Evropskou unií v oblasti zavádění elektromobility. Odmítáme alarmující koncepce v dopravě vedoucí k bezhlavému prosazování extrémně drahých elektrických pohonů…" (Saša Vondra nepochybně zaplesá.)

Zvýšení rychlosti část řidičů potěší. Sice jsme vrakoviště Evropy, vozíme si sem stará auta, ale to nevadí, pálit to na dálnici stopadesátkou (rozuměj stosedmdesátkou) a na silnici stovkou (rozuměj stodvacítkou), to je zřejmě megakonzervativní představa, jež by Trikolóře mohla nahnat voliče.

Podivuhodný je útok na semafory, retardéry, značky, zebry, ostrůvky, sloupky a kruhové objezdy, které se "utrhly ze řetězu" a "zpomalují dopravu na bezpečných úsecích silnic". Tohle zřejmě vychází jednak z pocitu, že dopravní experti a policie ničemu nerozumí (Klaus samozřejmě ano), za druhé z přesvědčení, že máme právo jet plynule a pořád, a za třetí, že tyhle evropské novoty prostě odmítáme (EU dotuje "kruháky" a další bezpečnostní opatření, jak víme).

Útok na kruhové objezdy je zvláštní; popravdě neznám ve svém okolí, jež zdaleka nepředstavuje jednu "progresivistickou" bublinu, jediného řidiče, který by nadával na kruhové objezdy. Naopak je šoféři, dokonce i taxikáři, vítají jako změnu, která je chrání a usnadňuje provoz; musí dávat pozor jen na jednu stranu, ne na dvě nebo tři.

Kruhák jako eurozlo

Pro Klause juniora je však kruhák zřejmě eurozlo, které mu brání řítit se suverénně, národně vpřed (zřejmě se nikdy nepřipojuje z bočních silnic, on prostě žije na hlavní).

Jiné je to se semaforem, ten představuje skutečně principiální problém: umožňuje vymírajícímu druhu jménem chodec bezpečně přejít vozovku, po které proudí šňůry vozů. Jinými slovy semafor (chodec) omezuje plynulost provozu, nutí zastavit a stát (!), otravuje šoféry, blokuje auta. Mnohem lepší by bylo semafory zrušit, aspoň ty pro chodce. Pěšáci ať si buď sednou do auťáku, nebo se nějak prokličkují na druhou stranu, jako to dělají třeba v Bangkoku. (O semaforech, kde si tlačítko může zmáčknout i "valící se lavina" cyklista, raději nemluvme, to by mohl trefit šlak Sašu Vondru.)

Další zbytečné, přebujelé autopřekážky: retardéry, značky, zebry, ostrůvky. No tak jistě, takový retardér je zřejmě jen pro "retardy". Na co brzdit, zpomalovat, to jsou zase ty progresivistické, unionistické nesmysly, my chceme jet rychle a plynule. Ostrůvky, u nichž musíte trochu zatočit volantem? Ne, tohle by se mělo všecko zrušit! Stejně "zebry", přechody pro chodce: škodí méně než semafory, mnoho chodců si prostě netroufá na ně vkročit, raději čekají, dokud žádné auto nejede, ale stejně, je to prostě "vopruz". Rušit!

A ty sloupky! Koho napadlo sázet sloupky na silnice, napálíte to do nich, poškodíte si blatník, kolo; smrt pokrokářům!

Když to shrneme, Václav Klaus junior chce prostě jet. Nevnímá, že to chtějí i miliony dalších. Aut stále přibývá a doslova nás pomáhají vraždit (znečištěné ovzduší podle statistik každý rok předčasně ukončí život 400 tisícům Evropanů). Auta ve městech působí velké problémy, třeba v Praze má autodoprava na svědomí 27,97 procenta znečištění jemnými prachovými částicemi, více než čtvrtinu.

Odtud plyne, že je rozumné, sebezáchovné (nebo snad reálně konzervativní?) omezovat provoz aut v centru měst, jako je Praha či Brno (tam auta způsobují 23,68 procenta znečištění polétavým prachem). Je rozumné auta zpomalovat a dávat přednost chodcům, cyklistům, elektromobilům.

To, jak jsme schopni ukočírovat autodopravu, ukazuje, nakolik jsme rozumná, moderní, odpovědná společnost. Chtít rušit semafory, přechody pro chodce, kruhové objezdy, chtít brzdit jejich stavění není nic konzervativního. Je to prostě jen hloupé a zároveň nebezpečné.

Ukazuje se, že Klaus junior, ale úplně stejně Saša Vondra z ODS (i další politici z různých stran) uvázli v minulosti. Jejich představy se možná líbí nespokojené části starší generace, rozhněvaným bílým mužům, ale pro mladé, kteří tu budou žít další desítky let, nepřinášejí nic. Nebo tedy alespoň nic dobrého.