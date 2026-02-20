Válková patrně plní to, co vidí Babišovi na očích. U Turka si na to bude nutné počkat

Uplynulý týden v české politice přinesl pochybnosti o tom, jestli někteří politici jednají skutečně jen a jen podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nebo jsou spíše ovládáni – přímo či nepřímo – někým jiným. Největší pozornost v tomto smyslu vyvolala poslankyně ANO Helena Válková, která k radosti šéfa ANO Andreje Babiše zpochybnila nestrannost soudů.
O Motoristech sobě se však v tomto týdnu hodně mluvilo i kvůli tomu, že navrhli nové jméno na ministra životního prostředí, a to svého poslance Igora Červeného. Už ho přijal i prezident Petr Pavel, který ho příští týden jmenuje do funkce. Červenému však jeho pozici vůbec neulehčil poslanec Motoristů Filip Turek, který se o tento post neúspěšně ucházel. Když avizoval ještě před oznámením jména kandidáta, že Motoristé někoho navrhnou, tak poznamenal: „Bude plnit to, co mi uvidí na očích“.
Jestli tomu tak skutečně bude a Igor Červený bude jen „loutkou“ Filipa Turka či někoho jiného, uvidíme v příštích měsících. To v případě poslankyně hnutí ANO Heleny Válkové máme jasno více. Tato v tomto týdnu vystoupila jako předsedkyně mandátového a imunitního výboru, který rozhodoval o tom, zda doporučí celé sněmovně vydání šéfů ANO a SPD – Andreje Babiše a Tomia Okamury – k trestnímu stíhání.
Hlavní slovo patřilo po jednání právě Válkové, z jejíž slov vyplynulo, že českým soudům nevěří – a proto prý bude prosazovat, aby Babiš nebyl spravedlnosti vydaný. Je tak jasné, že skutečně vydaný nebude, protože stejný postoj jako ona zaujmou patrně všichni vládní poslanci, což je většina sněmovny.
I když Válková tvrdí, že její pomoc Babišovi vůbec nijak nesouvisí s tím, že je předsedou hnutí, jehož je poslankyní, politický vzestup Válkové v posledních letech je přímo spojený s tím, že je v ANO. Babiš ji v minulosti mnohokrát podpořil, díky němu zastávala a zastává různé funkce a díky jeho podpoře se ještě o další funkce ucházela. Není divu, že se o ní mluví jako o té, která plní to, „co vidí Babišovi na očích“.
S podporou Babiše kandidovala mimo jiné dvakrát do Senátu. Tam se pokoušela dostat poprvé v roce 2016 a když neuspěla, tak prohlásila, že by měl být změněný volební systém do této parlamentní komory. Podruhé ji vyslal Babiš do senátního souboje v roce 2024, ale ani tehdy nevyhrála.
Kandidovala tedy zase do sněmovny, ale měla problém s tím, aby se dostala na výhodné místo na kandidátce. S podporou předsedy ANO se nicméně dostala na 8. místo kandidátky ve Středočeském kraji a opět byla zvolena. Kromě toho se ještě s pomocí Babiše stala vládní zmocněnkyní pro lidská práva, když byl předsedou vlády v letech 2017 až 2021. A opět, s podporou Babiše se pokoušela stát i ombudsmankou.
