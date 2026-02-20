Přeskočit na obsah
Benative
20. 2. Oldřich
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Názory

Válková patrně plní to, co vidí Babišovi na očích. U Turka si na to bude nutné počkat

Deset krátkých videuokázek s komentáři Radka Bartoníčka o dění v Česku.

Radek Bartoníček
Jakub Zuzánek
Radek Bartoníček
Jakub Zuzánek
Radek Bartoníček,Jakub Zuzánek

Uplynulý týden v české politice přinesl pochybnosti o tom, jestli někteří politici jednají skutečně jen a jen podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nebo jsou spíše ovládáni – přímo či nepřímo – někým jiným. Největší pozornost v tomto smyslu vyvolala poslankyně ANO Helena Válková, která k radosti šéfa ANO Andreje Babiše zpochybnila nestrannost soudů.

Reklama

Pohled na počínání Heleny Válkové je součástí pravidelného pátečního video pořadu TEČKA Radka Bartoníčka, ve kterém redaktor Aktuálně.cz přibližuje některé události a výroky uplynulého týdne. V aktuálním díle můžete zhlédnout desítku krátkých videoukázek – od fašankového veselí na jižní Moravě přes videa s premiérem Andrejem Babišem (ANO), poslancem Motoristů Filipem Turkem až po tolik diskutovanou polemiku mezi českým ministrem zahraničí a zároveň předsedou Motoristů sobě Petrem Macinkou a bývalou ministryní zahraničí USA Hillary Clintonovou.

O Motoristech sobě se však v tomto týdnu hodně mluvilo i kvůli tomu, že navrhli nové jméno na ministra životního prostředí, a to svého poslance Igora Červeného. Už ho přijal i prezident Petr Pavel, který ho příští týden jmenuje do funkce. Červenému však jeho pozici vůbec neulehčil poslanec Motoristů Filip Turek, který se o tento post neúspěšně ucházel. Když avizoval ještě před oznámením jména kandidáta, že Motoristé někoho navrhnou, tak poznamenal: „Bude plnit to, co mi uvidí na očích“.

Související

Jestli tomu tak skutečně bude a Igor Červený bude jen „loutkou“ Filipa Turka či někoho jiného, uvidíme v příštích měsících. To v případě poslankyně hnutí ANO Heleny Válkové máme jasno více. Tato v tomto týdnu vystoupila jako předsedkyně mandátového a imunitního výboru, který rozhodoval o tom, zda doporučí celé sněmovně vydání šéfů ANO a SPD – Andreje Babiše a Tomia Okamury – k trestnímu stíhání.

Hlavní slovo patřilo po jednání právě Válkové, z jejíž slov vyplynulo, že českým soudům nevěří – a proto prý bude prosazovat, aby Babiš nebyl spravedlnosti vydaný. Je tak jasné, že skutečně vydaný nebude, protože stejný postoj jako ona zaujmou patrně všichni vládní poslanci, což je většina sněmovny.

Reklama
Reklama

I když Válková tvrdí, že její pomoc Babišovi vůbec nijak nesouvisí s tím, že je předsedou hnutí, jehož je poslankyní, politický vzestup Válkové v posledních letech je přímo spojený s tím, že je v ANO. Babiš ji v minulosti mnohokrát podpořil, díky němu zastávala a zastává různé funkce a díky jeho podpoře se ještě o další funkce ucházela. Není divu, že se o ní mluví jako o té, která plní to, „co vidí Babišovi na očích“.

S podporou Babiše kandidovala mimo jiné dvakrát do Senátu. Tam se pokoušela dostat poprvé v roce 2016 a když neuspěla, tak prohlásila, že by měl být změněný volební systém do této parlamentní komory. Podruhé ji vyslal Babiš do senátního souboje v roce 2024, ale ani tehdy nevyhrála.

Související

Kandidovala tedy zase do sněmovny, ale měla problém s tím, aby se dostala na výhodné místo na kandidátce. S podporou předsedy ANO se nicméně dostala na 8. místo kandidátky ve Středočeském kraji a opět byla zvolena. Kromě toho se ještě s pomocí Babiše stala vládní zmocněnkyní pro lidská práva, když byl předsedou vlády v letech 2017 až 2021. A opět, s podporou Babiše se pokoušela stát i ombudsmankou.

Událostí a videí, které můžete v TEČCE Radka Bartoníčka sledovat, je ale podstatně více a netýkají se jen politiky. Například právě to poslední, desáté video vám určitě zlepší náladu bez ohledu na to, k jakému politikovi máte blízko a jaké názory zastáváte.

Reklama
Reklama
Nejnovější videa
Další videa
Reklama
Reklama
Reklama