Jak se vám spí? Ostrý vzkaz senátora Babišovi i Okamurovi. Čest zachraňoval ten třetí

Uplynulý týden velmi dobře ukázal, jak rozdílní lidé i strany vládnou současnému Česku. Tyto rozdíly nejlépe „nasvítilo“ výročí vpádu Ruska na Ukrajinu, kdy šéf SPD Tomio Okamura nekritizoval Rusko, ale Ukrajinu. Naopak předseda Motoristů Petr Macinka se Ukrajinců jednoznačně zastal. No a šéf ANO a vlády Andrej Babiš se snažil kličkovat mezi Okamurou a Macinkou.
Několik krátkých videoukázek z pravidelného pátečního pořadu Tečka Radka Bartoníčka se týká právě toho, jak se někteří čeští politici zachovali v týdnu, kdy si celý svět připomínal zahájení války Ruska proti Ukrajině v roce 2022. Zatímco čeští opoziční politici podle očekávání tvrdě kritizovali počínání Ruska a vzdávali hold Ukrajině, u vládních politiků byly reakce různorodé. A někdy přímo protichůdné.
„Mám tady další konkrétní výsledky naší vlády. Určitě jste si všimli, že je odhalováno čím dál více případů zneužívání sociálních dávek Ukrajinci,“ oznamoval s úsměvem svým fanouškům na sítích Tomio Okamura, který se jim tento týden chlubil i tím, jak on jako šéf sněmovny a ministři za SPD nevyvěsili symbolicky ani na jeden den ukrajinskou vlajku, přestože visela například před budovou Úřadu vlády.
Že i mezi Ukrajinci jsou takoví, kteří zneužívají dávky, není nic nového, ostatně o tom psal i náš web Aktuálně.cz. Vedle toho ale žije v Česku obrovské množství Ukrajinců, kteří pracují a platí daně, což Okamura jako obvykle před svými voliči zatajil. Mohli se to ale dozvědět v tomto týdnu posluchači podcastu, který mají Okamurovi vládní partneři, ministryně Alena Schillerová a ministr Aleš Juchelka.
Ve svém podcastu SCHILLERKA & JUCHELKA se o těchto ukrajinských pracovních zmínili v několika větách. „Jako ministr práce a sociálních věcí říkám, že jsme neskutečně rádi, že tady máme ukrajinskou diasporu, která tady drží některé obory stavebnictví, pečující služby, zdravotnictví a tak dále,“ upozornil Juchelka na něco, o čem mluví mnozí zaměstnavatelé a další odborníci už léta.
Pro někoho ale mohla být slova ministrů za ANO překvapením, protože šéf ANO Andrej Babiš v předvolební kampani líčil Ukrajince podobně jako Okamura. V tomto týdnu sice Babiš označil chování Ruska vůči Ukrajině za ničím neomluvitelnou agresi, ale jinak slovy na toto téma šetřil a nepřišel ani do Senátu, kde proběhlo veřejné slyšení k Ukrajině a bezpečnosti Česka – nepřekvapivě nepřišel také ani jeden člen vlády.
Zato premiér Babiš natočil video například o tom, v jakých sportovních kalhotách hrál tenis a zda měl kalhoty správně oblečené, nebo se rozčiloval nad verdiktem soudu, který snížil trest muži, jenž týral zvíře. „Program válka a Ukrajina, to si pletete s Fialou vládou,“ odpověděl poněkud arogantně novináři, který mu jen položil dotaz na toto téma, jež se dotýká bezprostředně i bezpečnosti Česka.
Kdyby byl Babiš v Senátu, stejně tak Okamura, oba by si mohli poslechnout senátora Břetislava Rychlíka. Ten ohledně ukrajinské vlajky připomněl solidaritu celého světa s Lidicemi, když je v roce 1942 vypálili nacisté. A Babiše i dalších členů vlády, nepřítomných v Senátu, se na dálku přímo zeptal:
„Omluvený pane premiére Babiši, omluvení ministři této vlády, spí se vám dobře?“ A popsal, jak ruské drony zabily mimo jiné tři děti, které možná nemusely zemřít, kdyby ukrajinské nebe chránila česká letadla L-159. Tedy ta letadla, která vláda odmítá prodat Ukrajině, přestože náčelník generálního štábu Karel Řehka upozorňuje, že by několik těchto letadel armáda mohla postrádat.
Z celé vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě, kterou tvoří 108 členů sněmovny a ještě několik ministrů-neposlanců, se za Ukrajinu nejvíce postavil Petr Macinka – předseda Motoristů a ministr zahraničí. Na jednání Rady bezpečnosti OSN vyzval Rusko k zastavení války a přímo se obrátil i na ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova. „Kolik zničených měst je dost? Kolik promarněných životů je dost?“ ptal se mimo jiné nepřítomného ministra.