Přeskočit na obsah
Benative
17. 3. Vlastimil
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Názory

Tohle nikdo nečekal! Překvapený Trump je v šoku, co si Írán dovolil

Matyáš Zrno

„Neměli útočit na všechny ty země v Zálivu. Trefili Katar, Saudskou Arábii, Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Kuvajt… To nikdo nečekal! Úplně náš to šokovalo!“ Tak komentoval Donald Trump íránské raketové a dronové útoky na země v Perském zálivu. Novinářům řekl, že to nečekali ani ti největší experti. Jenže média oponují, že přesně takové předpovědi existovaly.

Americký prezident Donald Trump.Foto: REUTERS
Agentura Reuters například uvedla, že zpravodajské služby Trumpa varovaly, že íránské ostřelování sousedních zemí je jednou z možností, jak bude Teherán reagovat. Trump si ale nedal říct.

Jen čtyři dny před začátkem války v respektovaném časopise Foreign Affairs napsal Mate Swanson, že Írán v případě amerického útoku udělá přesně to – bude válku eskalovat.

Nate Swanson byl přitom ředitelem íránského oddělení Národní bezpečnostní rady prezidenta a také členem Trumpova vyjednávacího týmu s Íránem.

„Nejvíce očekávaná reakce v dějinách“

Trump byl také překvapen rozhodnutím Íránu zablokovat Hormuzskou úžinu a tím odříznout od světových trhů třicet procent světové produkce ropy a dvacet procent produkce zemního plynu.

S tím ale naopak počítaly všechny americké vojenské plány. A ani íránští předáci nenechali nikoho na pochybách, že to udělají. Opakovaně tím vyhrožovali už od roku 1983. Říkal to prezident, říkal to náčelník generálního štábu, říkal to velitel Revolučních gard, říkal to ajatolláh.

Byla to ta „nejvíc očekávaná reakce v dějinách války“, jak zmínil jeden americký komentátor.

„Plánování zaměřené na prevenci právě tohoto scénáře – jakkoli se to dlouho zdálo nemožné – je již desítky let základním principem národní bezpečnosti USA,“ uvedl pro CNN bývalý americký úředník, který působil v republikánských i demokratických vládách. „Jsem v naprostém šoku.“

Smysl to dává i při pohledu na mapu. Američané sice zničili prakticky celé iránské námořnictvo – k uzavření úžiny, splavné v jednom směru v pouze pět kilometrů širokém plavebním koridoru, ale stačí pár námořních min, několik rychlých člunů, námořních dronů či protilodních raket.

V situaci, kdy režim bojuje o své přežití, je to z vojenského hlediska přirozená a logická volba. Je těžké věřit, že by to vojáci Trumpovi neřekli.

Trump počítal s bleskovou akcí

Prezident Trump zjevně počítal s bleskovou operací, asi jako ve Venezuele. Americké námořnictvo tak nemá v oblasti připravenou dostatečnou sílu na to, aby mohlo doprovázet konvoje tankerů.

Americké ropné rezervy jsou naplněny jen z šedesáti procent. Pokud by byly naplněny na sto procent, mohly by pokrýt měsíční výpadek dodávek z Perského zálivu.

Údernou skupinu námořní pěchoty přesouvají Američané do zálivu až nyní a až z Japonska, protože zjevně nepočítali s tím, že bude potřeba. Válka nejspíš potrvá déle, než Bílý dům čekal.

A to se může Trumpovi vymstít. I když jsou Spojené státy díky vlastní těžbě na rozdíl od 80. let surovinově soběstačné, celosvětové výkyvy cen ropy už vedly k tomu, že galon benzinu se v USA přehoupl přes pět dolarů. To je symbolická hodnota, na kterou jsou Američané velmi citliví. A doplňovací volby do Kongresu se blíží.

Magic wall - Írán a dopad na světovou produkci hnojiv. | Video: Aktuálně.cz
Nejnovější
Trump

ŽIVĚ Trump: NATO dělá pošetilou chybu, USA jeho pomoc stejně nepotřebují

Americký prezident Donald Trump v úterý uvedl, že Spojené státy byly většinou svých spojenců v NATO informovány, že se nechtějí zapojit do vojenské operace proti Íránu. Tento krok označil za „velmi pošetilou chybu“. Dodal, že ačkoli spojenci americký postup podporují, odmítají se do něj aktivně zapojit. Zároveň uvedl, že USA pomoc NATO nepotřebují ani nechtějí, protože jí nikdy nebylo třeba.

Dominik Feri, soud

Feri hraje o čas. Pobyt za mřížemi mu může notně prodloužit druhá větev kauzy

Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri nově čelí soudu ve druhé větvi kauzy. Exposlanec, který se v důsledku stíhání před pěti lety vzdal mandátu, si nyní odpykává tříletý trest kvůli znásilnění. Poté co Ústavní soud vrátil do hry jiný případ, mu teď ale hrozí, že ve vězení stráví mnohem delší dobu. Deník Aktuálně.cz nastiňuje celý případ dříve vlivného politika.

neuvedeno

ŽIVĚ V pátek skončí rozpočtové provizorium, Pavel podepíše rozpočet, řekl Babiš.

Prezident Petr Pavel podepíše zákon o státním rozpočtu v pátek. Po schůzce s hlavou státu to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Po podpisu hlavy státu může vyjít zákon o rozpočtu ve Sbírce zákonů, tím skončí rozpočtové provizorium, ve kterém Česko hospodaří od začátku roku. Státní rozpočet, který schválila Sněmovna, počítá pro letošní rok s deficitem 310 miliard korun.

